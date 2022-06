Video: De smoes van Perez voorafgaand zijn nieuwe contract

Gisteren maakte Red Bull Racing bekend dat Sergio Perez zijn contract bij het Oostenrijkse team heeft verlengd. De Mexicaanse coureur had een aflopend contract maar heeft deze nu verlengd tot 2024. Voor weinigen was de contractverlenging een verrassing, Perez verklapte het immers al na zijn zege in Monaco.

Na zijn winstpartij in Monaco grapte Perez naar teambaas Christian Horner dat hij zijn contract te vroeg had verlengd. Vanzelfsprekend kreeg hij na afloop bij de persconferentie een vraag over de uitspraak. Perez verzint snel een smoesje over een champagnefles maar de reactie van zijn teamgenoot Max Verstappen zei genoeg. Nu blijkt dus ook dat Perez het niet over de fles had maar zijn daadwerkelijke contract.