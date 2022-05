Officieel: Perez tekent nieuw contract bij Red Bull

Sergio Perez verklapte zondag voor hij het podium in Monaco opliep, onbedoeld dat hij zijn contract bij Red Bull al had verlengd. Teambaas Christian Horner liep met hem mee waarna Perez zei 'I probably signed too early'. Op dat moment ontkenden alle kampen nog in alle toonaarden dat het zo was maar Red Bull komt daar nu op terug. De Mexicaan heeft zijn huidige contract verlengd en blijft voorlopig teamgenoot van Max Verstappen.

Perez is sinds 2021 actief voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan tekende vorig jaar een éénjarig contract en verlengde deze met een jaar. Dit jaar komt Perez zeer sterk voor de dag. Hij staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, vlak achter teamgenoot Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Afgelopen zondag leek Perez zijn contractverlenging al te verklappen na zijn zege in Monaco. Microfoons vingen op hoe Perez gekscherend tegen zijn teambaas Christian Horner zei dat hij te vroeg had getekend. Op de persconferentie na de race ontkende de Mexicaan dat het om zijn contract ging. Nu blijkt dat hij dus wel degelijk een nieuwe verbintenis heeft getekend bij de Oostenrijkse renstal.

Vanzelfsprekend is Perez zelf in de wolken met zijn gloednieuwe contract bij Red Bull. De ervaren Mexicaanse coureur spreekt zich uit in het persbericht van zijn contractverlenging: "Dit is een waanzinnige week voor mij. Winnen in Monaco is een droom voor elke coureur, deze aankondiging van mijn contractverlenging tot 2024 maakt mij extreem blij. Ik ben er trots op dat ik onderdeel mag zijn van dit team en ik voel mij hier volledig thuis. We werken heel erg goed samen en mijn goede relatie met Max, op en naast de baan, helpt ons alleen maar meer naar voren."

Perez is al sinds 2011 actief in de koningsklasse van de autosport. Hij debuteerde bij het team van Sauber en brak in de Maleisische Grand Prix van 2012 echt door. Hij eindigde hier voor het eerst op het podium en verdiende voor 2013 promotie naar McLaren. Dit avontuur mislukte en hij vertrok naar Force India, wat later Racing Point werd. Hij won in 2020 zijn eerste Grand Prix in Sakhir waarna hij aan het einde van dat jaar zonde contract zat. Hij vertrok daarop naar Red Bull.