Villeneuve: "Carrière van Ricciardo bij McLaren is over"

Het staat vast dat Daniel Ricciardo's Formule 1-carrière bij McLaren op de klippen loopt. Dat is de harde conclusie van de uitgesproken wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve. Volgens de Canadees is het duidelijk dat het team uit Woking de ondermaats presterende Australiër voor 2023 gaat vervangen door een andere coureur te contracteren.

In gesprek met het tijdschrift Formule 1 zegt hij: "Ricciardo's tijd bij McLaren is voorbij. Zak Brown zegt nu al dat er clausules in het contract staan en dat betekent dat er in principe een beslissing is genomen. Het is een manier om de druk op de coureur te leggen en de media voor te bereiden."

"Uiteindelijk is hij een duurbetaalde coureur die het team veel geld kost. Hij levert geen punten op en hij heeft niet de snelheid die het team nodig heeft om de auto te ontwikkelen, dus hij kost ze alleen maar geld. Het zou goedkoper zijn om Ricciardo's salaris te blijven betalen, hem thuis op de bank te laten zitten en een andere coureur in de auto te zetten. Het is de harde realiteit, maar dat is Formule 1", aldus Villeneuve.

Voormalig Red Bull-coureur Ricciardo is nog niet serieus of speculatief in verband gebracht met andere F1-teams voor 2023. Hij laat zich niet klein krijgen door de huidige commentaren over zijn toekomst. De 32-jarige Ricciardo lachte: "Mijn huid is gebruind, mooi en ook dik. Niemand zal harder voor me zijn dan ikzelf."