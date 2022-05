Video: De risicovolle inhaalacties van Gasly in Monaco

De Grand Prix van Monaco staat niet bekend als een race waarin de coureurs elkaar veelvuldig inhalen. De legendarische race door het dwergstaatje wordt meestal spottend een optocht genoemd. In de openingsfase gebeurde er gisteren echter genoeg in de straten van Monaco.

Vooral Pierre Gasly kreeg de fans op de banken. De Franse AlphaTauri-coureur was één van de eerste coureurs op de inters en hij had dan ook een goed ritme gevonden in de eerste paar rondjes van de race. Gasly was sneller dan zijn rivalen en dat werd duidelijk toen hij enkele risicovolle inhaalacties inzette op eerst Guanyu Zhou en daarna Daniel Ricciardo.