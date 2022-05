Marko trots op Red Bull: "Vooral op onze hoofdstrateeg Hannah"

Pas laat in de Monegaskische avond kon men bij Red Bull Racing écht juichen. De protesten van Ferrari waren afgewezen en Sergio Perez en Max Verstappen behielden hun resultaten. Perez won de chaotische race op het legendarische stratencircuit en Verstappen kwam als derde over de lijn in zijn woonplaats.

De Red Bulls versloegen de concurrentie vanwege een sterke strategie. In de 22ste ronde beging men bij Ferrari een fout, Carlos Sainz en Charles Leclerc werden tegelijkertijd naar binnen geroepen. De dubbele stop verliep naar behoren maar aan de frustratie van Leclerc was te horen dat het niet de bedoeling was. Een rondje later doken de Red Bulls eveneens tegelijk naar binnen, dit was wel de bedoeling.

Voor de tweede race op rij speelde de strategie van Red Bull een belangrijke rol in de weg naar de zegen. Teamadviseur Helmut Marko was zeer tevreden en die blijdschap deelde hij met ORF: "Ik ben echt trots op ons team, vooral op onze hoofstrateeg Hannah Schmitz. Ze kreeg vanzelfsprekend veel hulp vanuit Milton Keynes maar ze bleef rustig en wachtte op de juiste beslissing. We slaagden er niet alleen in om te winnen, we kregen Max ook voor Leclerc om de baan."