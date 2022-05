Hamilton baalt niet na mislukte race: "Dit kan je verwachten in Monaco"

Lewis Hamilton kende een moeilijke namiddag in Monaco. De Britse Mercedes-coureur had de gehele race mot met de Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon. Uiteindelijk kwam de Britse zevenvoudig wereldkampioen als achtste over de streep en hield bij vier schamele puntjes over aan de chaotische middag.

Hamilton duelleerde geruime tijd met Esteban Ocon in de straten van Monaco. De twee raakten elkaar in de eerste bocht waardoor Hamiltons voorvleugel werd beschadigd, Ocon kreeg op zijn beurt een tijdstraf. Later in de race kwam Hamilton volledig klem te zitten achter de langzame Alonso, het kostte hem een goed resultaat aangezien de Mercedes best snel was.

Mogelijkheden

Na afloop meldde de teleurgestelde Brit zich bij de internationale pers. Bij zijn landgenoten van Sky Sports werd hem gevraagd wat er mogelijk was geweest als hij niet vast had gezeten achter Alonso. Hamilton is eerlijk: "Wie weet het? Misschien had ik verder naar voren kunnen springen, ik heb geen idee. Het hielp in ieder geval niet dat ik vast zat achter allebei de Alpines."

Frustratie

Hamilton scoorde in ieder geval weer punten maar kwam wederom ver achter zijn teamgenoot George Russell over de finishlijn. Toch is de Brit niet boos of teleurgesteld: "Eerlijk gezegd vind ik het niet frustrerend. Dit is wat je kan verwachten in Monaco. Ik wist na de kwalificatie dat het zo zou gaan worden. Ik hoopte dat de regen ervoor zou zorgen dat er meer mogelijkheden waren dit weekend maar dat gebeurde niet. Je leeft en leert ervan en daarna ga je verder."