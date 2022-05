Alonso steekt hand in eigen boezem na crash: "Verloor mijn concentratie"

De kwalificatie in Monaco kende gisteren een zeer chaotisch slot. De sessie werd vervroegd beëindigd omdat Carlos Sainz en Sergio Perez waren gecrasht in Portier. De twee blokkeerden de baan en er was nog te weinig tijd om de sessie te vervolgen, er was echter nog een crash.

Ook ervaren rot Fernando Alonso was namelijk gecrasht in bocht 5. De Spaanse Alpine-coureur maakte een zeldzaam foutje en vond zichzelf daardoor terug in de Monegaskische muur. Hij kende verder wel een goede sessie en kwalificeerde zich op de zevende plaats voor de race van later vanmiddag, de teleurstelling was wel aanwezig.

Alonso had beduidend minder schade aan zijn bolide dan Sainz en Perez. De teleurstelling was na afloop echter even groot bij de Spanjaard. Bij Motorsport.com legde de Alpine-coureur uit wat er mis ging: "Ik verloor concentratie en daardoor remde ik te laat. Daardoor blokkeerden de remmen. Als ik nu terugdenk had ik de uitloopstrook misschien nog kunnen gebruiken. Voor mijn gevoel kon ik de bocht nog halen maar dat lukte niet. Ik wil mij verontschuldigen tegenover het team want een fout kost geld en dat is kostbaar met de budgetcap. Het is lastig om te accepteren dus ik ben niet trots. Hopelijk gaat het in de race beter."