Wolff heeft niet veel vertrouwen in aanloop naar Grand Prix van Monaco

Afgelopen weekend kwam het team van Mercedes weer wat sterker voor de dag in Spanje. De Duitse regerend constructeurskampioen kent vooralsnog een moeilijk seizoen maar in Catalonië ging alles stukken beter. Aankomend weekend kunnen ze doorpakken in Monaco maar de kans op succes wordt daar veel kleiner geacht.

In Spanje stal George Russell de show namens Mercedes. De Britse coureur vocht meerdere rondes een mooi duel uit met latere winnaar Max Verstappen. Uiteindelijk kwam Russell als derde over de streep en pakte hij zijn tweede podium van het seizoen. Teamgenoot Lewis Hamilton kende een lastige race maar vocht zich na een vroeg incident terug naar voren.

Olifant

In Monaco kan men de goede Spaanse resultaten een vervolg geven. Teambaas Toto Wolff heeft daar niet zoveel vertrouwen in, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik durf het echt niet te zeggen want we verloren in Spanje door oververhitting vooral in de langzamere bochten. In Monaco kan dat vanzelfsprekend anders zijn maar in het verleden was het niet onze beste baan. Misschien komt dat doordat onze auto zo groot was als een olifant."

Banden

Wolff is zeer benieuwd hij zijn coureurs Hamilton en Russell gaan presteren in de Monegaskische straten. De Oostenrijkse teambaas gaat er met lage verwachtingen heen: "Ik ben benieuwd waar we staan. We hebben moeite met het opwarmen van de banden dus mijn verwachtingen zijn lager dan op andere banen. Of dat wetenschappelijk te onderbouwen valt weet ik niet zeker. Het wordt een leerpunt wat ons misschien terug in de strijd kan brengen."