Verstappen opgelucht: "Lastig begin, fantastisch einde"

Max Verstappen kende een zeer bizarre Spaanse Grand Prix op het bekende circuit nabij Barcelona. Ondanks het feit dat hij nog steeds DRS-problemen had en in de openingsfase de grindbak inschoot, wist hij toch de race te winnen. Vanzelfsprekend ging dat alles behalve vanzelf.

Verstappen was geruime tijd aan het duelleren met George Russell. De twee vochten om de tweede plaats maar toen raceleider Charles Leclerc plotsklaps uitviel ging het om de koppositie. Verstappen zag daarna dat zijn team een haast perfecte strategie uit de mouw schudde en daardoor werd de zege een simpele prooi. Door het uitvallen van Leclerc pakt de Nederlander eveneens de leiding in het wereldkampioenschap.

Zwaar

Na afloop straalde Verstappen van oor tot oor. De Nederlander zag een frustrerende middag steeds meer veranderen in een succesvolle middag. Bij interviewer van dienst Pedro De La Rosa sprak hij zich uit: "Ik schoot eerst natuurlijk van de baan, ineens had ik veel wind in de rug en verloor ik de achterkant. Daarna kwam ik in een soort trein terecht en probeerde ik in te halen maar deed mijn DRS het niet. Dat maakte het heel erg zwaar. We bedachten een strategie waardoor we toch op kop kwamen te liggen en wisten te winnen."

Team

De strategie was dan ook uiteindelijk de sleutel tot succes voor de Nederlandse kersverse WK-leider. Na afloop besprak hij dit onder het podium: "Het was een heel erg lastig begin van de race maar uiteindelijk hadden we een uitstekend einde van de wedstrijd. Ik ben echt heel erg blij met deze overwinning en ik ben daarnaast ook blij dat Checo tweede is geworden. Het is een fantastisch resultaat voor het team."