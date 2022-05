Horner verklaart problemen Verstappen: "Het was de DRS"

Red Bull Racing zal morgen vol de aanval gaan openen op rivaal Ferrari. De Italiaanse renstal had een veel betere kwalificatie eerder vandaag. De Oostenrijkers zagen hun kopman Max Verstappen in de laatste run aardig wat tijd verliezen omdat hij aangaf geen vermogen te hebben. De pole werd dan ook een prooi voor Ferrari-man Charles Leclerc.

Verstappen was goed bezig maar moet vrijwel het gehele weekend tijd toegeven op zijn rivaal Leclerc. In de kwalificatie was het niet anders alleen zorgde de radioboodschap van Verstappen wel voor de nodige angst bij Red Bull. Teambaas Christian Horner verklaarde het bij Sky Sports: "Het was niet echt het vermogen. Het was de DRS die niet openging en we moesten de auto terughalen om het te begrijpen. Hij ging weer open op het achterste rechte stuk maar we hadden niet genoeg tijd om Charles te verslaan."

Horner wil de situatie echter zo positief mogelijk bekijken. De Brit, die ook zag dat Sergio Perez zich als vijfde kwalificeerde, is vol goede hoop: "Het is nog steeds fantastisch om morgen vanaf de eerste startrij te starten, we gaan het zien. Charles heeft morgen nog een nieuwe set softs tot zijn beschikking dus dat is interessant. In deze temperaturen draait het echter allemaal om banden degradatie en management."