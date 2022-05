Wolff happy met verbetering: "Ben heel erg trots"

Regerend constructeurskampioen Mercedes kent vooralsnog een zeer lastig seizoen. Gisteren liep alles echter volledig op rolletjes de wagens hadden ineens veel minder last van porpoising en de snelheid was weer terug. George Russell en Lewis Hamilton sloten de tweede vrije training in Spanje af als tweede en derde.

Na afloop heerste er dan ook algehele tevredenheid bij het Duitse team. De coureurs waren blij, de medewerkers waren blij en de kopstukken ook. Teambaas Toto Wolff kon zijn vreugde amper verbergen bij Sky Sports: "Bij allebei de fabrieken heeft men keihard gewerkt. In Brixworth heeft men terrein gewonnen ten opzichte van de andere motorleveranciers. Dit is fantastisch om te zien en ik ben dan ook heel erg trots. We komen ook qua chassis dichterbij. We hebben, net als in Miami, een solide vrijdag gehad en we gaan zien of we het kunnen vasthouden."

De grootste overwinning voor Mercedes is waarschijnlijk wel de afname van de porpoising-problemen. De zilverpijlen stuiterden voorheen alle kanten op maar in Spanje was er amper iets van te merken. Wolff: "Het is beter geworden maar de coureurs voelen zich nog niet helemaal op hun gemak in de bochten op hoge snelheid. We verliezen daar nog heel erg veel tijd. We moeten nog gaan uitzoeken hoe dit precies zo komt. Dat gaan we morgen maar doen."