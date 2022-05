Wolff ziet sterkere Verstappen: 'het momentum is nu in zijn voordeel"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen begon op lastige wijze aan het huidige seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur viel tweemaal uit en zag zijn achterstand op WK-leider Charles Leclerc groeien. De Nederlander sloeg echter hard terug door te winnen in Imola, waar hij tevens de sprint won, en Miami.

Verstappen kan dit seizoen redelijk simpel de degens kruisen met de concurrentie van Ferrari en Leclerc. De Red Bull en de Ferrari zijn ongeveer even snel waardoor de duels zeer close zijn. Vorig seizoen wat het gat in de kampioensstrijd met Mercedes soms veel groter, aan het einde van het seizoen was de Duitse bolide zelfs sneller. Verstappen won uiteindelijk toch de titel na een zinderende seizoensfinale.

Mercedes blijft dit jaar ver achter, de Duitse renstal kampt met de nodige problemen. Men kijkt alsnog met argusogen naar de titelstrijd tussen Red Bull en Ferrari. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat Verstappen dit seizoen nog beter voor de dag komt. Wolff spreekt zich uit tegenover zijn landgenoten van OE24: "Vorig jaar reed Max in een slechtere auto met het mes tussen de tanden, hij won echter alsnog de wereldtitel. Nu heeft hij juist de snelste auto en is alles dan ook veel makkelijker voor hem. Het momentum is nu dan ook in zijn voordeel."