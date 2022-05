Szafnauer wil nadenken over comeback T-car: "Misschien moeten we eens naar kijken"

De nieuwe Grand Prix van Miami heeft enkele discussies aangewakkerd in de Formule 1. Twee weken terug maakte men kennis met het snelle circuit met zeer veel betonnen muren. Meermaals maakten coureurs keihard kennis met deze muren en dat kwam hard aan voor mens en machine.

Ferrari-coureur Carlos Sainz en Alpine-coureur Esteban Ocon maakten in Miami kennis met dezelfde betonnen muur. Beide coureurs schoten er op hetzelfde punt af en hadden daarna flink wat last van hun klap. Ook de wagens waren zo goed als afgeschreven, Ocon moest zelfs de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan na een klap van 51G. Zijn Alpine lag goed in de kreukels.

Bij het Franse team heeft men nagedacht over hoe de situatie had kunnen voorkomen. Men heeft wel een idee hoe Ocon wel had kunnen deelnemen aan de kwalificatie. Teambaas Otmar Szafnauer kijkt naar het verleden en legt zijn gedachtes uit aan Motosport.com: "Misschien zouden we weer eens moeten kijken naar een derde auto. Vroeger hadden we zo'n T-car. Ik denk echter niet dat we volledig terug moeten naar de T-car, dan hebben we immers extra mensen nodig. Maar als de auto opgebouwd is met dezelfde onderdelen als je op het circuit hebt, dan is de kans groter dat je op tijd klaar bent voor de kwalificatie."