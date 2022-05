De Vries rijdt eerste vrije training voor Williams in Barcelona

Aankomend weekend komen er twee Nederlanders in actie op het circuit van Barcelona. Niet alleen Max Verstappen zal zijn rondjes rijden tijdens het Spaanse Grand Prix weekend, ook Nyck de Vries komt in actie. De Nederlandse coureur zal namelijk de eerste vrije training rijden voor Williams, zo maakte het team zojuist bekend.

Vrijdag worden de eerste vrije trainingen verreden op het circuit van Barcelona en de Vries zal in actie komen. De Nederlandse Formule E-coureur zal tijdens de eerste training plaatsnemen in de auto van Alexander Albon. De Vries is verbonden aan Mercedes en aangezien Williams met Mercedes-krachtbronnen rijdt is de keuze niet vreemd.

In een persbericht van het team werd de beslissing vanochtend bekend gemaakt. De Vries is zelf vanzelfsprekend zeer te spreken met net nieuws. In het persbericht is hij enthousiast: "Ik wil Williams ten eerste bedanken voor de vrije training. Het is fantastisch om het team te leren kennen en de FW44 te besturen. Ook is het fijn om de baan op te gaan tijdens een Formule 1-weekend. De voorbereidingen verlopen voorspoedig en het team steunt mij geweldig. Ik kijk uit naar de ervaring in Spanje."