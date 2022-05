Wolff vindt mogelijke komst Andretti lastig: "Verdelen het prijzengeld nu onder tien teams"

Het Formule 1-startveld bestaat momenteel uit tien teams. Deze situatie is al flink wat seizoenen ongewijzigd en de sport zelf is wel in zijn nopjes met het twintigkoppige veld. Toch zijn er altijd belangstellende die maar wat graag het elfde team willen vormen en het startveld dus willen uitbreiden.

De meeste geïnteresseerden komen niet verder dan het uitspreken van hun wens. Regelmatig zijn mogelijke nieuwe teams niets minder dan luchtkastelen. Maar nu ligt er een bijzondere kaper op de kust, de legendarische autosport-familie Andretti wil de sport namelijk betreden. Het team onder leiding van Michael Andretti heeft serieuze interesse en beweert zelfs te kunnen voldoen aan de vereiste som van 200 miljoen dollar.

Prijzengeld

De Amerikanen zelf staan dus in de startblokken maar de mogelijke concurrentie staat nog niet te springen. Veel huidige teams twijfelen namelijk over de mogelijke nieuwe inschrijving. Mercedes-teambaas Toto Wolff was nogal duidelijk na een vraag van The Athletic: "Er zijn zoveel dingen gezegd over een Amerikaanse deelname. Ik weet zeker dat een echt Amerikaans team met een Amerikaanse coureur heel goed gaat werken. Maar we hebben tien teams, we verdelen het prijzengeld ook onder die tien teams. We hebben een aardig bedrag geïnvesteerd tijdens de laatste tien jaar."

Miljard

Volgens Wolff is de komst van een mogelijk nieuw team dus eigenlijk een soort nadeel voor de bestaande teams. Het geld wordt immers eerlijk verdeeld onder de deelnemende teams. Wolff: "Elk team op het podium heeft vermoedelijk meer dan een miljard in de Formule 1 gepompt tijdens de afgelopen jaren, het moest dus aantrekkelijk zijn. Als er een nieuw team komt, hoe kan je dan laten zien dat je meer geld meebrengt dan het kost. Een elfde team betekent immers dat het geld voor de overige teams met tien procent afneemt."