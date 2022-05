Herta keek zijn ogen uit bij McLaren: "Weinig dat afweek van hoe wij werken"

Vorig weekend werkte de Formule 1 in Miami de eerste Grand Prix in Amerika af van dit seizoen. Later dit jaar trekt men immers ook nog naar Austin voor de Amerikaanse Grand Prix. Men doet er intussen van alles aan om de banden tussen de Amerikaanse Indycar en de Formule 1 te verbeteren.

In Miami waren veel Indycar-coureurs aanwezig. Daarnaast ziet men het ook wel zitten om snel een Amerikaanse coureur op de Formule 1-grid te hebben. Eén van de meest genoemde namen voor een Formule 1-avontuur is Indycar-coureur Colton Herta. De Amerikaan heeft zich verbonden aan het team van McLaren en mag later dit jaar gaan testen voor de renstal. In Miami liep hij al mee met de Formule 1-renstal.

McLaren is één van de teams die er alles aan doet om de banden met de Amerikaanse autosport te verstevigen, het team is immers ook actief in de Indycars. Herta keek zijn ogen uit in Miami en besprak de verschillen tegenover RACER: "Ik vond het verrassend dat ze eigenlijk alles hetzelfde doen als wij. Er was weinig dat afweek van hoe wij werken, behalve dan dat zij veel meer mensen hebben. Dat komt doordat ze zich om veel meer moet bekommeren dan wij doen."