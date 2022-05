AlphaTauri feliciteert Tsunoda met zijn verjaardag

Het is vandaag een bijzondere dag voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. De talentvolle Japanner is vandaag namelijk jarig, hij viert ook nog eens het bereiken van een bijzondere leeftijd. Tsunoda is vandaag namelijk 22 geworden, dat is tevens zijn startnummer en dat is een feestje waard.

Tsunoda's team AlphaTauri feliciteert de Japanner dan ook op de social media. Dat doen ze echter niet met een normale felicitatie maar met een heuse, bijzondere poster in Japanse stijl. Ook de Formule 1 zelf feliciteert de Japanse coureur op de sociale media met zijn verjaardag.