Newey rekent zich niet rijk: "Alles zat alweer dicht op elkaar"

Red Bull Racing mocht in Miami voor de tweede race op rij juichen. Op het lastige asfalt van het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium wist Max Verstappen de zege binnen te halen. De Nederlander won de race op relatief simpele wijze en versloeg wederom de concurrentie van Ferrari.

Toch ging het niet helemaal van zelf voor Verstappen. Hij kende een zeer lastig weekend en kwam op de vrijdag amper in actie door problemen in beide vrije trainingen. In het beslissende deel van de kwalificatie maakte de Nederlandse regerend wereldkampioen een foutje waardoor hij als derde moest starten op het moeilijke circuit. Uiteindelijk kwam alles dus toch nog goed voor Red Bull.

Asfalt

De overwinning van Verstappen was dan ook een grote opluchting voor de manschappen van de Oostenrijkse renstal. De race was op zondag dan ook een sprong in het diepe. Technisch kopstuk legde het uit in de F1 Nation Podcast: "Dit was een heel erg lastig circuit want het asfalt in Miami is heel erg anders vergeleken met wat we gewend zijn. Er zat hier graniet in. De banden gedroegen zich hier heel anders dan wij meemaakten in de eerste wedstrijden. We moesten dan ook veel leren maar door alle rode vlaggen op vrijdag had niemand een goede long run kunnen rijden. We hadden echt geen flauw benul hoe de banden zich zouden gedragen."

Voorzichtig

De winstpartij in Miami was dan ook een reusachtige opluchting voor de gehele Red Bull-ploeg. Het zal vermoedelijk ook een boost geven aan het zelfvertrouwen, het was de tweede overwinning op rij voor Verstappen. Newey wil echter voorzichtig blijven: "Alles zat alweer zo enorm dicht op elkaar. Ik zei het na de Grand Prix op Imola ook al: kijk naar het afgelopen seizoen. We hadden toen een aantal dominante overwinningen maar we waren daarna minder dominant. We kunnen niet relaxed zijn, dat kunnen we wel zeker zeggen!"