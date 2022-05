Ricciardo kritisch op asfalt Miami: "Deed mij denken aan mijn Australische boerderij"

De Grand Prix van Miami debuteerde afgelopen weekend op de Formule 1-kalender. De race was een enorm succes en de grote aantallen fans en VIPs leken zich enorm te vermaken tijdens de wedstrijd. Op de baan was het echter loodzwaar, de tropische hitte en de lastige ondergrond maakten het een uitputtingsslag.

De coureurs waren veel minder complimenteus over het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium. Vooral het asfalt kreeg fikse kritiek van vrijwel elke coureur. De organisatie probeerde de problemen nog enigszins op te lossen met een nieuwe laag asfalt maar het mocht niet baten, de stevige kritiek van de coureurs bleef aanwezig.

Boerderij

Ook McLaren-coureur Daniel Ricciardo was niet geheel tevreden met het circuit. De Australiër werd er na afloop van de Grand Prix naar gevraagd en was er tegenover internationale media glashelder over toen hem werd gevraagd of deze ondergrond wel acceptabel was: "Ik wil graag nee zeggen maar misschien komen we dan verwend over. Maar letten we het zo zeggen, voor wat we gewend zijn was dit meer een soort outback. Het deed mij denken aan de ondergrond van mijn Australische boerderij, met allemaal los gravel. Het is leuk in een off-roader maar deze Pirelli's vinden het niet heel leuk."

Onmogelijk

De moeilijke asfalt laag zorgde ervoor dat inhalen op sommige punten zeer gevaarlijk was. Ricciardo zag het om hem heen flink mis gaan: "Het zou leuk zijn als het iets anders was en we meer van de baan konden gebruiken. Wanneer je iemand probeert te volgen wil je wijder rijden, een beetje heen en weer gaan. Maar wanneer je dat probeert rijd je praktisch off track. Ik zag mensen een move uitvoeren en toen crashen. Bij Vettel was er bijvoorbeeld geen grip aan de binnenkant. Het zorgde ervoor dat een strakke race onmogelijk werd."