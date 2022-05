Alonso schuldbewust na dag vol straffen: "Rot als iemand uitvalt omdat jij hem raakt"

De slotfase van de Grand Prix van Miami was zeer chaotisch. In de rondjes na de safety car-fase regende het duels en de stewards kregen het nog druk, meerdere duels werden onderzocht. Eén coureur was de grootste pechvogel van de dag, tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

De Spanjaard verloor eerder in de wedstrijd veel tijd na een mislukte pitstop. Eenmaal terug op de baan deed Alonso er alles aan om de verloren tijd goed te maken. Hij belandde in een duel met AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. De twee gaven elkaar geen centimeter ruimte en dat resulteerde in een touché. Alonso werd bestraft met een tijdstraf van vijf seconden. In de slotfase kreeg hij nogmaals een vijf seconden straf voor leaving the track and gaining a lasting advantage.

Schuld

Door de twee tijdstraffen viel de Spaanse Alpine-coureur terug naar de elfde plaats. Na afloop was Alonso tegenover Motorsport.com zeer schuldbewust: "Ik had een slechte pitstop en ik verloor ongeveer vier seconden. Ik probeerde mijn verloren tijd op Gasly terug te winnen. Toen dat was gelukt was iets erg optimistisch toen ik hem probeerde in te halen. Ik raakte Pierre en die straf verdiende ik volledig. Het was mijn fout, ik remde te laat. We wilden die positie teruggeven maar hij dook de pits in. Daardoor moesten we de straf incasseren."

Excuses

Na afloop van de teleurstellend verlopen race zocht Alonso direct Gasly op. Hij toonde zijn sportieve kant en bood gelijk zijn excuses aan. "Het was mijn schuld. Het is mij ook wel eens overkomen. In Imola spinde Mick Schumacher tegen mij aan en was mijn race verpest. Nu remde ik te laat en was de race van Pierre verpest. Ik vind dat sneu voor hem, ik weet hoe het voelt. Het is echt rot als je niet kan finishen omdat iemand je vanachter raakt."