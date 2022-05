Pijnlijke race voor Sainz: "Had nog last van mijn nek na trainingscrash"

Carlos Sainz begon de Grand Prix in Miami op de eerste startrij. Vrijwel meteen was hij zijn tweede plekje kwijt, Max Verstappen was hem bij de eerste bocht te slim af. Sainz hield de concentratie echter vast en kan stevig doorkarren, een derde plaats was een goede beloning na twee uitvalbeurten op rij.

In de slotfase van de zware Grand Prix-kreeg de Spanjaard het nog even aan de stok met Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull-coureur leek sneller te zijn maar Sainz hield hem knap achter zich. Het podium werd al snel een prooi voor de Spanjaard en hij mocht meejuichen op het onorthodoxe ereschavot.

Crash

Na afloop van de Grand Prix verscheen Sainz als eerste van de top drie voor de microfoon van de enthousiaste ex-coureur Willy T. Ribbs. Sainz had nog last van zijn crash op vrijdag: "Ik heb mij wel eens beter gevoeld. Na mijn crash van afgelopen vrijdag had ik nog wat last van mijn nek aan het begin van de race. Ik kon echter doorbijten. Het was heel erg lastig om Checo op de mediums achter mij te houden, maar het lukte."

Zwaar

Op de gloednieuwe baan in Miami Gardens moest Sainz overduidelijk nog even in zijn ritme komen. De tropische hitte speelde hem ook parten: "Het was zeker niet makkelijk. Het was een zware race met de banden, de hitte en de auto die veel bewoog. Maar we kregen wat we verdienden en met deze keurige derde plaats kunnen we verder gaan bouwen. Ik wil meer maar dit was niet slecht."