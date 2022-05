Andretti pusht voor F1-debuut: "We hebben alles, geld is geen probleem"

Mario Andretti is ervan overtuigd dat zijn beroemde achternaam in 2024 weer op de Formule 1-grid zal staan. Een voorgestelde uitkoop van het Sauber-team ging eind vorig jaar niet door, nadat de zoon van F1-legende Michael Andretti en zijn in de VS gevestigde Andretti Autosport overeenstemming bereikten over een deal.

Associated Press vroeg de voormalig McLaren-coureur Michael Andretti over de situatie met Sauber: "Het kan me niet schelen wat andere mensen zeggen. We zouden nooit een deal sluiten waarin we het team kochten, maar we hadden geen controle over het team."

Nu zegt Michael's vader Mario - de wereldkampioen van 1978 - dat de Andretti-organisatie nog steeds vastbesloten is om op de grid te staan. Naar verluidt heeft het duo dit weekend een ontmoeting met de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem in Miami.

"Als alles werkt, zitten we in 2024 in de Formule 1", citeert Speed Week de 82-jarige Mario. "We hebben een motorpartner. We hebben de nodige financiën, we hebben zeker de knowhow, maar we moeten alles in huis hebben om volgens de eisen van de FIA ​​binnen te kunnen komen."

Herta hongerig naar F1-debuut

Andretti heeft zelfs een Amerikaanse coureur in gedachten voor een racestoeltje. "Hoogstwaarschijnlijk Colton Herta. Ik herken in hem een ​​diepe honger om te slagen, ook in de Formule 1", zei Mario, verwijzend naar de 22-jarige Californiër die al racet voor Andretti in Indycar.

Greg Maffei, CEO van Liberty Media, is minder enthousiast over de kansen van Andretti, maar geeft toe dat de connectie met de lucratieve Amerikaanse markt positief is. Michael Andretti: "Ik sprak met Greg en ik vroeg hem: ‘Laat het gewoon gaan, we zullen iedereen verslaan’. Dat is alles wat ik vraag. Geef ons een kans. We hebben geweldige donateurs. Geld is niet het probleem", voegde hij eraan toe.