Perez vermaakt zich niet in Miami: "Sessies waren rommelig"

De vuurdoop van het gloednieuwe circuit in Miami verliep gisteren zeer chaotisch. Beide vrije trainingen kenden de nodige onderbrekingen en er waren problemen voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kende alles behalve een vlekkeloze dag op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Max Verstappen had al problemen in de eerste vrije training, in de tweede vrije training werd alles alleen maar erger. De Nederlander kreeg een nieuwe versnellingsbak maar liep daarna alsnog tegen problemen aan. Teammaat Sergio Perez moest de eer daarna hooghouden voor de renstal, dat lukte echter ook maar amper voor de Mexicaan.

Rommelig

Perez sloot de tweede training af met de derde tijd. Ondanks de aardige positie was hij na afloop toch niet in opperbeste stemming. Tegenover Sky Sports deed hij zijn relaas: "Ik denk dat het een heel erg rommelige sessie was. Ik kon één rondje rijden met de mediums en daarna twee rondjes op de softs. We konden niets doen dankzij die rode vlaggen. We gaan morgen dus ongeveer blind in, maar gelukkig zit bijna iedereen in hetzelfde schuitje."

Grip

Vandaag zullen Perez en zijn collega's goed voor de dag moeten komen op het gloednieuwe circuit. De kwalificatie staat op het programma maar ook hierover wil Perez nog geen grote uitspraken doen: "Het lijkt erop dat we een beter beeld hebben van de kwalificatie maar met het weer kan alles hier heel erg snel veranderen. Ik ben nogal teleurgesteld met het gripniveau naast de racelijn. Dat is jammer want het racen zal daardoor niet goed zijn. Je kan dan niet inhalen. Het voelt als gravel buiten de lijn, racen wordt moeilijk."