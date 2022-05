Horner baalt: "Max had een vreselijke dag"

Max Verstappen beleefde vannacht een rampzalige tweede training in het zonnige Miami. De Nederlandse Red Bull-coureur kon geen enkele tijd noteren nadat de problemen bij hem opstapelden. Veruit het grootste gedeelte van de training stond Verstappen in de pitbox, eerder verliep de eerste vrije training ook al niet vlekkeloos.

De problemen bij de Red Bull-coureur waren al vroeg op de vrijdag duidelijk. In de eerste training werd Verstappen naar binnen geroepen nadat men problemen had ontdekt met de temperatuur van de wagen. Uit voorzorg besloot men in te grijpen en kreeg de Nederlander een fonkelnieuwe versnellingsbak in zijn bolide geschroefd.

Vreselijk

Verstappen miste de halve training en daarna werden de problemen alsmaar erger. Teambaas Christian Horner baalde in ieder geval flink, bij Sky Sports deed hij zijn verhaal: "Max heeft een vreselijke dag. We hadden vanochtend een probleem dus uit voorzorg besloten we de versnellingsbak en één van de coolers te vervangen. Toen reed hij de pits uit en had hij een hydraulisch probleem waardoor we ook schade opliepen aan de achterremmen."

Frustrerend

Horner beseft zich als geen ander dat meters op een nieuw circuit van belang zijn. De Brit weet dan ook wat Verstappen morgen in de derde training moet doen: "Ik denk dat hij vandaag slechts vijf getimede rondjes heeft gereden. Maar met de rode vlaggen heeft hij niet zoveel tijd verloren. Toch is het heel frustrerend. Hij zal in de derde training waarschijnlijk meer rondjes rijden voordat hij gewoon aan de gang gaat. Met een stratencircuit moet je altijd je weg zien te vinden."