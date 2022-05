Speculaties over toekomst Ricciardo door opmerkingen McLaren-teambaas

Lando Norris verlengde onlangs zijn contract bij McLaren tot eind 2025. Het is samen met die van Max Verstappen op dit moment het langst lopende contract in de F1. Daniel Ricciardo, teamgenoot van Norris bij het Engelse team, heeft een contract tot 2023, maar teambaas Zak Brown lijkt de deur open te zetten voor een mogelijke coureurswissel.

De krant Herald Sun uit Melbourne opent met de kop "Ontslagen?" Het is de vraag die de krant publiekelijk stelt nadat McLaren-teambaas Brown heeft toegegeven dat de stoel van de Australische Ricciardo na 2023 niet veilig is.

De Franse sportkrant L'Equipe citeert Brown die stelt dat hij niet te ver vooruit denkt na het sluiten van de deal met Lando Norris tot 2025. Brown: "We hebben nog een jaar samen en denken liever niet te ver vooruit."

Door de opties die Brown open wil houden komen de suggesties dat het in feite een massale motie van wantrouwen is in de 32-jarige Ricciardo. De vraag is of het Brown is aan te rekenen aangezien Ricciardo volledig overschaduwt wordt door Norris.