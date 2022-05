Verstappen blijft rustig in Miami: "Kan op een nieuw circuit veel fout gaan"

Max Verstappen is in Miami gearriveerd als de man in vorm. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was twee weken terug in Imola zeer succesvol met de pole position en de winst in de sprint en de race. In Miami Gardens wil de regerend wereldkampioen die successen vanzelfsprekend een vervolg geven.

De Nederlander verkeerde in opperbeste stemming in de Amerikaanse ochtend in Florida. Verstappen mocht in de tweede groep aanschuiven bij de gebruikelijke persconferenties en daar was hij goed gemutst: "We moeten altijd proberen het weekend in Imola te evenaren. Vanzelfsprekend lukt dat niet altijd maar we gaan zien wat we hier kunnen doen vandaag. We hebben een goede auto dus we kunnen ook weer een goed resultaat neerzetten."

Cool

In tegenstelling tot Imola is het circuit in Miami onbekend terrein. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium is immers gloednieuw maar Verstappen verheugt zich erop: "De snelle bochten hier zijn best cool en de straten zijn aardig lang. Een deel van het circuit is ook best krap dus dat gaat ook interessant worden. We gaan wel zien hoe we de auto op de beste manier kunnen afstellen voor die twee verschillende karakteristieken van het circuit."

Asfalt

Alhoewel Verstappen zich ernstig verheugt op het weekeinde weet hij niet wat het resultaat gaat worden. De Red Bull-superster blijft met beide voeten op de Amerikaanse grond staan: "Er kan op een nieuw circuit heel erg veel fout gaan maar er kan ook juist veel goed gaan. We moeten erachter zien te komen wat voor ons werkt en we moeten de baan daarnaast ook beter leren kennen. Eerst moeten we maar eens goed gaan kijken naar de omstandigheden hier, we moeten naar het asfalt kijken. Hopelijk kunnen we vanuit dit punt dan een soortgelijk weekend als in Imola neerzetten."