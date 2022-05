Montoya ziet maar één favoriet bij regen: "Op natte baan is Max de grote winnaar"

De strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari zal in Miami weer onverminderd hard doorgaan. De twee teams zijn overduidelijk de snelste van het veld. Max Verstappen en Charles Leclerc hebben de zeges momenteel eerlijk verdeeld onder de teams en in Miami Gardens zal Red Bull wederom de aanval openen.

De Oostenrijkse renstal begon immers op een lastige wijze aan het huidige seizoen. De betrouwbaarheid liet Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez namelijk in de steek. Twee weken terug in Imola sloeg men keihard terug met Verstappen. De Nederlander won de sprint en de race en zag zijn rivaal Leclerc in de fout gaan in Emilia Romagna.

Leclerc

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vraagt zich af hoe de strijd zich dit weekend gaat ontwikkelen. De Colombiaan zal vooral gaan letten op Leclerc, zo laat hij weten aan VegasInsider: "Het zal interessant zijn om te gaan zien wat Charles gaat doen na zijn fout van twee weken terug. Blijft hij pushen of gaat hij een tandje terug schakelen om voorzichtig te rijden en fouten te voorkomen? Als hij die tweede optie uitvoert, dan breng je jezelf in een lastig positie omdat je performance inlevert."

Regen

Het weer kan ook zomaar een rol gaan spelen in het tropische Miami. Een regenbui valt dan ook niet uit te sluiten en zodra de regen valt ziet Montoya een echte favoriet: "Op een natte baan zal Max de grote winnaar zijn. Max zal dan een enorm voordeel hebben want hij lijkt zich erg comfortabel te voelen op een nat circuit. Maar als het droog blijft zet ik al mijn geld in op Ferrari."