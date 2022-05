Tsunoda heeft geleerd van fouten: "Wist vorig jaar niet waarmee ik bezig was"

Yuki Tsunoda is momenteel bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Japanse AlphaTauri-coureur kende vorig jaar een debuutjaar vol met grote pieken en zeer diepe dalen. Hij kreeg ondanks zijn foutjes contractverlenging en krijgt dit jaar wederom de kans om zijn talent te laten zien.

Vooralsnog gaat het goed met Tsunoda. De Japanner is vrij goed aan het seizoen begonnen en heeft momenteel zelfs meer punten dan zijn sterke teamgenoot Pierre Gasly. Tsunoda staat twaalfde in het wereldkampioenschap, in de eerste vier races wist hij 10 punten bij elkaar te rijden. Dat zijn er slechts een paar meer dan Gasly, maar de Japanner is momenteel de AlphaTauri-coureur met de meeste punten.

Stap voorwaarts

In zijn debuutjaar werd Tsunoda nog helemaal zoek gereden door teammaat Gasly. De Japanner is eerlijk genoeg om toe te geven dat hij vorig jaar niet goed voor de dag kwam. Tegenover Motorsport.com is hij een open boek: "Ik zou zeggen dat ik nu veel meer controle heb dan vorig jaar. Vorig jaar had ik niet de volledige controle, ik wist niet waar ik mee bezig was. Als je elk rondje pusht tot de limiet, dan gebeuren dat soort dingen. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik mij heb verbeterd, het waren dus wel goede lessen. Ik kon de volgende stap zetten en ik kan nu dan ook punten scoren. In vergelijking met vorig jaar is dit een stap voorwaarts."

Schreeuwen

Tsunoda was vorig seizoen vooral op de boordradio nogal aanwezig. De jonge Japanner schreeuwde en schold zich vaak helemaal kapot. Tsunoda weet inmiddels dat dit niet helemaal de bedoeling is en geeft aan nu veel rustiger te zijn dan voorheen: "Ik schreeuw nog wel maar ik druk daarvoor niet langer de knop voor de boordradio in. Vergeleken met vorig jaar is dat een enorme stap. Maar ik probeer alsnog nóg kalmer te worden."