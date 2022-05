Hamilton kijkt uit naar Miami: "Dit wordt een belevenis voor ons allemaal"

De Formule 1 had jarenlang moeite om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Nu is de sport echter geslaagd in deze missie. Men rijdt aankomend weekend de Grand Prix van Miami, later dit jaar volgt ook nog de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Volgend jaar voegt men ook nog eens de Grand Prix van Las Vegas aan dat rijtje toe.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kijkt uit naar de race in Miami. De Britse Mercedes-coureur heeft een voorliefde voor het land en kijkt ernaar uit. Tegenover Motorsport.com spreekt de Mercedes-coureur zich uit: "Toen ik opgroeide kwam ik erachter hoe geweldig deze sport is. Maar de Formule 1 vond maar geen plekje in de Verenigde Staten. Het is echt geweldig om te zien dat we onze passie naar de VS hebben gebracht. De liefde voor de sport groeit echt."

De race rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens is er eentje naar het hart van de Brit. Hamilton kan dan ook niet wachten om in zijn bolide te kruipen: "Miami wordt echt een belevenis voor ons allemaal. Dat geldt voor de mensen binnen de autosport maar ook voor de fans die kijken en iedereen die naar de wedstrijd komt. Amerika heeft ons echt veel te bieden dus het is echt iets om naar uit te kijken."