Wolff wil meer Chinese races: "Enorm belangrijke markt voor ons"

De populariteit van de Formule 1 is de afgelopen jaren flink gegroeid. De sport bereikt wereldwijd steeds meer fans en dat betaald zich uit. De sport is in de Verenigde Staten steeds populairder geworden en de Formule 1 heeft erop gereageerd. Aankomend seizoen staan er immers drie races in het land op de kalender, niet alleen in de VS groeit de sport.

Ook in een ander groot land kan de sport enorm gaan groeien. De sport ziet in China namelijk een compleet nieuwe markt. Als sinds 2004 staat de Chinese Grand Prix op de kalender, men aast al geruime tijd op een tweede Grand Prix. Daarnaast staat er in de persoon van Guanyu Zhou dit jaar voor het eerst een Chinese coureur op de grid.

Fantastische markt

De sport heeft het contract met de Chinese organisatoren recent tot 2025 verlengd en dat kan veel mensen wel bekoren. Door race ontbreekt al twee jaar dankzij de coronapandemie maar Mercedes-teambaas Toto Wolff keert graag terug. Tegenover het Chinese persbureau Xinhua is hij duidelijk: "We zijn eerder al vaak in Shanghai geweest, jammer genoeg ontbrak de race de afgelopen twee jaar. Maar dit is wel een enorm belangrijke markt voor ons. Ik zou naast Shanghai ook graag in Beijing willen racen. Het is een fantastische markt voor Mercedes en ik denk dat we aanwezig moeten zijn in grote wijze."

Verenigde Staten

Wolff ziet dat de sport aan populariteit wint over de gehele wereld. De Oostenrijker denkt dan ook dat China simpel in de voetsport van de Verenigde Staten kan treden. Tegenover het Chinese persbureau is Wolff er nogal stellig over: "We hebben nu drie races in de Verenigde Staten, Las Vegas, Miami en Austin. Als we precies hetzelfde kunnen doen in China, dan zou dat echt geweldig zijn."