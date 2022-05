Newey zag nieuwe regels niet zitten: "Werd er eerst somber van"

Sinds dit seizoen ziet alles er in de Formule 1 iets anders uit. Dit is immers het eerste seizoen onder de nieuwe reglementen die ervoor hebben gezorgd dat de auto's er compleet anders uit zien. Op technisch gebied is er eveneens veel veranderd voor de teams en iedereen moest weer opzoek naar nieuwe slimmigheden.

De nieuwe reglementen hebben uiteindelijk niet voor een complete aardsverschuiving gezorgd. Regerend constructeurskampioen Mercedes is wat teruggevallen en het team van Haas is niet langer het lelijke eendje van het veld. Aan de kop van het veld heeft het team van Ferrari aansluiting gevonden. De Italiaanse renstal duelleert met Red Bull Racing om de kopposities, beide teams wonnen twee races.

Somber

Bij Red Bull heeft men een sterk wapen in huis in de persoon van Adrian Newey. De Brit stond aan de wieg van veel kampioenswagens maar was in eerste instantie niet tevreden met de nieuwe regels. Tegenover The Race legt de topontwerper zijn eerdere twijfels uit: "Ik werd eerst somber toen ik deze regels zag. Veel leek al vast te staan, uiteindelijk was er toch meer vrijheid dan we dachten. Het ontwerp van het chassis stond bijna vast, dat was ook bij de voorvleugel het geval. De hoeken van de voor- en achterwielophanging hadden hetzelfde. Toch was er op het gebied van design veel vrijheid."

Die vrijheid kwam als een geschenk uit de hemel voor Newey en zijn manschappen. De Brit zag al direct dat er veel mogelijk was, toch verbaasde hij zich: "Toen we ons dat realiseerden (de vrijheid, red.) waren we niet verbaasd over de mogelijkheid van diverse verschillende vormen. Alleen had ik die sidepods van Mercedes niet zien aankomen. De vormen van de sidepods van de andere teams waren geen verrassing voor mij."

Porpoising

Ook de nieuwe porpoising-problematiek was voor Newey geen grote verrassing. De Brit had naar andere klassen gekeken en zag het dan ook aankomen: "We wisten dat het een potentieel probleem kon worden. LMP-auto's hebben hier immers heel erg lang last van gehad. Het was dus gewoon een bekend probleem. Het kon de kop opsteken met deze nieuwe regels. Maar we konden lastig voorspellen hoe lastig het zou worden."