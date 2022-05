Binotto over Gilles Villeneuve: "Geluk dat ik hem niet hoefde te managen"

8 mei is het precies 40 jaar geleden dat de gepassioneerde en eigenzinnige Gilles Villeneuve stierf in het harnas van The Scuderia. De Canadees, met het beroemde startnummer #27, was de Tifosi razend populair.

Teambaas van Ferrari, Mario Binotto, sprak met Gazetta dello Sport bij de filmpremière L' Aviotore' (de vlieger) over deze legendarische coureur. "Ik had zijn poster in mijn kamer hangen", zegt de Italiaan. “Ik heb het geluk dat ik geen coureur als hij hoef te managen. De mijne zijn gedisciplineerd, ze weten hoe ze banden moeten beheren, strategieën", doelde Binotto op Charles Leclerc en Carlos Sainz.

"Maar Gilles belichaamt met zijn passie goed het merk Ferrari. Hij won slechts zes races, maar niemand heeft de mythe van het steigerende paard zo gekoesterd als hij."

Bij de Belgische Grand Prix van 1982 overleed Villeneuve op het circuit van Zolder en kreeg na zijn heengaan een heldenstatus. "Gilles was een dappere coureur, altijd op de limiet. Praten over tactiek en strategie was zinloos bij hem en Enzo Ferrari werd daar verliefd op. In vergelijking met vandaag hoef ik gelukkig geen leiding te geven aan iemand als Gilles."

Fans zien in Leclerc gelijkenissen met Villeneuve. "Maar er is een groot verschil in vergelijking met nu – dat is het risico dat deze jongens namen. Vroeger kon een ongeluk veel letsel veroorzaken."

"Tegenwoordig is de veiligheid in de Formule 1 gelukkig drastisch verbeterd. Als Gilles in de auto's van vandaag had geracet, zou hij hier nog steeds zijn. Dit is ook een eerbetoon aan de Formule 1 en aan Ferrari die altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in deze ontwikkeling."

Gilles Villeneuve is de vader van Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997 en de laatste kampioen achter het stuur van een Williams.