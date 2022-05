McLaren-werknemer onder vuur door negatieve tweets over Hamilton

McLaren is een onderzoek gestart naar het gedrag van een van hun werknemers. Die schreef een reeks negatieve tweets richting Lewis Hamilton. Dat heeft de historische renstal zelf bevestigd via Twitter.

Katie Cumper heeft op sociale media de zevenvoudig wereldkampioen beschimpt, zijn titelsuccessen als "geluk" beschouwd en noemt de Brit een ​​"zure kleine huilbaby" voor zijn teleurstelling na Abu Dhabi 2021, waar hij de titel op het allerlaatste moment verloor.

Nadat Hamilton fysieke probleem kende doordat Max Verstappen met zijn wiel bovenop de helm van de Brit belandde na de clash in Monza, riep zij sarcastisch dat "hij in orde was om naar het Met Gala te gaan".

Cumpers posts op sociale media werden door een Twitter-gebruiker opgemerkt en heeft direct McLaren erop gewezen. Het Britse team reageerde op deze opmerkelijke onthulling en veroordeelde de acties van Cumper meteen en bevestigde dat er een onderzoek naar haar gedrag is begonnen. "We beschouwen deze opmerkingen als volledig in strijd met onze waarden en cultuur bij McLaren", antwoordde het team uit Woking.