Norris gooide per ongeluk trofee Verstappen omver

Lando Norris eindigde vorige week als derde in de Grand Prix van Emilia Romagna op het circuit van Imola. De enthousiaste Brit had dit niet zien aankomen en vierde op het podium dan ook op geheel eigen wijze uitbundig feest. De McLaren-coureur was al helemaal tevreden toen hij dat feestje mocht vieren met zijn goede vriend Max Verstappen.

Op het podium maakte Norris echter een foutje waardoor Verstappen zich vermoedelijk en hoedje schrok. Norris knalde in zijn enthousiasme namelijk de trofee van Verstappen omver. Terwijl Norris zijn champagnefles op het podium beukt, beukt hij daarmee tegelijkertijd de beker omver.