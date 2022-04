Wolff looft zijn coureurs: "Twee van de drie beste staan bij ons onder contract"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald spetterend begonnen aan het huidige seizoen. De Duitse renstal worstelt met de nodige problemen en komt snelheid tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. Toch zoekt het team koortsachtig naar lichtpuntjes in de lastige huidige situatie.

Sinds dit seizoen is George Russell de teamgenoot van Lewis Hamilton. De tweede Britse Mercedes-coureurs presteren wisselend maar Russell laat zich wel zeker zien. De talentvolle Brit eindigde vooralsnog in elke race in de punten. Afgelopen weekend vocht hij zich van een kansloze positie naar de vierde plaats en beloonde daarmee zijn team. Daarnaast stond hij twee weken daarvoor voor het eerst op het podium als Mercedes-coureur.

Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff is in ieder geval heel erg blij met zijn twee coureurs. De Oostenrijker laat Motorsport.com weten dat hij enorm tevreden is met nieuweling Russell: "Hij benadert de situaties heel erg professioneel en analytisch. Ik ben ook blij dat er geen wrijving is tussen die twee. Ze zijn heel erg positief en productief. Ik ben blij met de rijdersbezetting. We hebben misschien wel twee van de beste drie coureurs onder contract staan. Ze verdienen echt een auto en een krachtbron waarmee ze kunnen vechten. Zoals het nu gaat, dat verdienen ze echt niet."

Groot atleet

Wolff staat daarnaast ook vierkant achter zijn stercoureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen beleeft vooralsnog een rampzalige seizoen. Wolff is zeer duidelijk: "Elke grote atleet heeft een moment waarop alles slecht verloopt, bij hem is dat nu het geval. Hij gaat het team echt helpen om zichzelf weer op orde te krijgen. We helpen elkaar echt in goede en slechte tijden."