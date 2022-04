Hamilton komt terug op Barcelona-statement: "Misschien hebben we wel problemen"

Het team van Mercedes is op een teleurstellende manier aan het huidige seizoen begonnen. De regerend constructeurskampioen kampt met meerdere ongemakken en komt flink wat snelheid tekort. Afgelopen weekend werd dat in Imola nog maar eens pijnlijk duidelijk toen beide coureurs afvielen in het tweede gedeelte van de kwalificatie.

George Russell wist de schade nog enigszins te beperken en kwam als vierde over de streep. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton sloeg een modderfiguur en reed een rampzalige race. De Brit zat vrijwel de gehele wedstrijd muurvast achter Pierre Gasly en werd uiteindelijk als dertiende geklasseerd. Het was een ongekende nederlaag voor het team en de coureur die de sport jarenlang domineerden.

Dezelfde pijn

Hamilton baalt zelf ook als een stekker. De Brit wil echter niet gaan huilen in een hoekje. Hamilton blijft na afloop nog altijd zéér strijdbaar. Tegenover de internationale media bleef de Mercedes-coureur hoopvol: "Het is zeker weten heel erg moeilijk. Maar ik ben niet de enige in dit team. We voelen allemaal dezelfde pijn, zijn zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We winnen en verliezen als team. Dus we doen proberen zo goed mogelijk te presteren met wat wij hebben."

Barcelona

Tijdens de wintertest in Barcelona wilde Hamilton nog niets weten van een mogelijk falen. Toentertijd sprak de Brit zich op nogal felle wijze uit. Nu, enkele maanden later komt hij daar op terug: "Eerder dit jaar kreeg ik in Barcelona de vraag wat er zou gebeuren als het mis zou gaan. Ik riep toen dat er niets mis zou gaan omdat we de wereldkampioenen zijn. Maar het feit is dat we die misschien wel hebben."

Licht aan het einde van de tunnel

Hamilton wil de pootjes niet laten hangen en hoopt op snel herstel. De Brit toont zich krachtig na de tegenslag. Hij vertrouwt volledig op de kracht van zijn team: "We blijven doorgaan, we blijven doorwerken. Als één iemand valt, dan vertrouwen we erop dat onze teamgenoten hem helpen. We zijn niet in de buurt van waar wij willen zijn. We blijven doorvechten, we blijven zo hard mogelijk doorwerken. Ik hoop dat we uiteindelijk licht aan het einde van de tunnel kunnen zien."