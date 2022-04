GP in Miami maakt indruk op McLaren-baas: "Het wordt geweldig"

Nog iets meer dan een week en dan is de Grand Prix van Miami een feit. Op het Miami International Autódromo, een stratencircuit van 5.4 kilometer met 19 bochten, zal de Formule 1 voor het eerst een wedstrijd organiseren in één van de meeste beroemde badplaatsen van de Verenigde Staten. De CEO van McLaren heeft ieder geval zin in dit F1-avontuur in de staat Florida.

“Het wordt geweldig. Ik kom hier al zes jaar en ik heb nog nooit zoveel geroezemoes gehoord over een Grand Prix zoals voor Miami, " vertelde Brown aan Reuters. "We kunnen onze hospitality gemakkelijk verdubbelen en we zijn nu al de grootste inkoper daarvan in Miami ... het wedijvert met de Super Bowl wat betreft ga je naar de race in Miami?"

Brown is verbaasd over de commotie rondom deze nieuwe Grand Prix. "Ik zit al 20 jaar in de F1 en ik ben gewend om naar Grands Prix te gaan, maar ik heb het nog nooit zoiets gezien."

De Grand Prix van Miami wordt niet hartje centrum gehouden, maar bij het Hard Rock Stadium in het noorden van de stad. In het stadion wordt door de Miami Dolphins american football gespeeld op het hoogste niveau (NFL).