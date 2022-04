Norris zet stijgende lijn door met Italiaanse derde plaats

Lando Norris kwam in Imola afgelopen weekend als derde over de streep. De podiumplaats van de Britse McLaren-coureur kwam voor veel mensen als een verrassing, het team was namelijk niet zo goed aan het huidige seizoen begonnen. Bij de seizoenstart in Bahrein kwam de Brit immers nog als vijftiende over de streep.

Norris is sindsdien bezig met een zeer sterk opmars. De getalenteerde Brit revancheerde zich na de miserabele race in Bahrein al snel met goede resultaten. Hij kwam in Saoedi-Arabië als zevende over de streep en in Australië ging het zelfs nog beter toen hij als vijfde over de lijn kwam. Zijn derde plaats in Imola is het volgende hoogtepunt.