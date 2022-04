Marko dolgelukkig na succesvol weekend: "Max had helemaal geen stress"

Red Bull Racing heeft vandaag toegeslagen op het mythische asfalt van Imola. Max Verstappen begon fantastisch vanaf de eerste startplek en behield zijn koppositie. Ook tweede coureur Sergio Perez kende een superweekend en kwam na enkele mooie gevechten als tweede over de Italiaanse finishlijn.

Verstappen kende een foutloos weekend en hij begon zijn zegentocht al op vrijdag. De Nederlander pakte de pole position en verzilverde die plaats in de sprintrace van zaterdag. Vandaag verliep alles in de race op rolletjes en bracht hij wederom de overwinning mee naar huis. De tweede plaats van Sergio Perez was een kers op de Red Bull-taart.

Optimaal

Bij het Oostenrijkse team was iedereen na afloop in een grote jubelstemming. Ook teamadviseur Helmut Marko was enorm in zijn nopjes met het resultaat. Tegenover het Oostenrijkse ServusTV sprak de Oostenrijker zich uit: "Dit was een optimaal weekend voor ons met het maximale aantal punten. Voor ons was deze race echt zenuwslopend, hij kwam maar niet ten einde! Bij Max zag je dat hij helemaal geen stress had. Voor hem was het echt heel erg makkelijk."

Upgrade

Red Bull Racing nam veel risico's in Imola door in een sprintweekend een update door te voeren. Marko is trots op het genomen risico van zijn team: "Het wierp zijn vruchten af dat we ,ondanks de ene training, toch de moed hadden om de upgrade door te voeren. Vanwege die reden stond onze aerodynamica-baas op het podium. We hebben dit echt te danken aan het feit dat allebei de upgrades vandaag zo goed functioneerden."