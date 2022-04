trotse Horner snoert criticasters de mond: "Mensen zeiden dat ik dat niet moest doen"

Het team van Red Bull Racing was op een zeer pijnlijke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal zag hun stercoureur Max Verstappen tweemaal uitvallen en ook tweede man Sergio Perez viel eenmaal uit. Dit weekend verliep alles in Imola echter compleet naar wens.

In een spectaculaire Grand Prix van Emilia Romagna wist Verstappen zijn eerste startplek te verzilveren. De Nederlander kende een sterke en solide race en won op makkelijke wijze. Zijn teamgenoot Perez moest meer strijden maar dat maakte hem alleen maar sterk waardoor hij uiteindelijk tweede werd. Het was een welkom 1-2tje voor de Red Bull-ploeg.

Stressvol

Teambaas Christian Horner was na afloop een zeer tevreden man. De Brit genoot van de vreugde en zag Verstappen voor de tweede keer winnen dit seizoen. Tegenover Sky Sports deelde Horner zijn visies: "Het was een interessante race. Op de pitwall was het nogal stressvol want de weersomstandigheden konden elk moment veranderen en er kan veel mis gaan in die omstandigheden. Ik denk dat Max en Checo echt een ongelofelijke prestatie hebben neergezet."

Update

Horner en zijn mannen en vrouwen kwamen op volle sterkte naar Imola. De ploeg nam alles risico's op het gebied van updates en dat pakte goed uit. Horner verklaart zich nader: "We kwamen hier in volle aanval aan dit weekend. We brachten een kleine update mee. Heel erg veel mensen zeiden tegen mij dat ik dat niet moest doen met slechts één training. We geloofden echter in ons zelf en het pakte goed uit."