Wolff kiezelhard na koningsdrama: "Zijn geen wereldtitel waardig"

Regerend constructeurskampioen Mercedes kan de titel aspiraties inmiddels wel in de prullenbak gooien. In Emilia Romagna kenden ze wederom een dramatisch weekend. Beide coureurs eindigde buiten de top tien in de kwalificatie en in de sprint was het eveneens huilen met de pet op.

Ook vandaag was het weer een koningsdrama. George Russell was het enige lichtpuntje, de talentvolle Brit reed een dijk van een race en kwam knap als vierde over de streep. Zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton zakte door het ijs en vocht vooral tegen zichzelf en Pierre Gasly. De zevenvoudig wereldkampioen kwam als dertiende over de finishlijn op Imola.

Russell

Teambaas Toto Wolff excuseerde zich na afloop over de boordradio van Lewis Hamilton, daarna spoedde hij zich naar de internationale media. Tegenover Sky Sports complimenteerde hij eerst Russell: "George reed echt fantastisch, vooral als je je beseft in wat voor auto hij reed. We slaagden er niet in om zijn front flap aan te passen en daardoor reed hij met de natte set up in plaats van de droge. Hij reed fantastisch."

Wereldtitel

Hamilton kon na afloop dus op medeleven rekenen van zijn teambaas. Wolff was ook bij de pers de man die uitgebreid sorry zei tegen zijn coureurs. "Lewis werd weggedrukt door de Alpines en toen kreeg hij een undercut van twee auto's voor zijn kiezen. Daarna kon hij niet inhalen in de DRS-trein. We zagen wat de auto kon doen in de schone lucht met George. We zijn het niet waard om wereldkampioen te worden. We moeten de auto fixen."