Norris dé verrassing van de dag: "Fantastische race, fantastisch weekend"

Het leek erop dat de Grand Prix van Emilia Romagna zou eindigen in een duel tussen de Red Bulls en Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur maakte in de slotfase een kapitale fout waardoor hij spinde. Lando Norris profiteerde en kon vrij simpel doorrijden naar een podiumplaats.

De Britse McLaren-coureur kwam als derde over de streep en was met stomheid geslagen. Norris had echter niet zien aankomen dat een podium in Imola erin zat. Het was tevens het tweede Imola-podium op rij voor de talentvolle coureur, vorig jaar werd hij ook al derde in de natte omstandigheden in Emilia Romagna.

Fantastisch

Na afloop was de grijns bij de altijd lachende Norris weer in volle glorie aanwezig. Tegenover interviewer van dienst Marc Gene beaamde hij dat hij dit een verrassing was: "Natuurlijk. Dit was een fantastische race en het was ook een fantastisch weekend. Om een Red Bull en een Ferrari te verslaan, dat is veel beter dan wij hadden verwacht. Ik ben blij en het team verdiende dit vanaf waar we waren in race één. Iedereen verdient dit."

Hard werken

Norris eindigde in Bahrein immers kansloos in het achterveld. Na vier races heeft de knaloranje renstal uit Woking de achterstand echter goed weggepoetst. Norris: "Hard werken. We hebben er veel tijd ingestoken en we hadden vandaag lastige omstandigheden. Ik houd van iedereen en ik doe graag mijn best voor ze. Het is een mix van al het harde werk en dat heeft zich vandaag uitbetaald."