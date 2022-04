Perez ziet lichtpuntje na teleurstellende kwalificatie: "Blij met de pace van de auto"

Red Bull Racing kan tevreden terugkijken op de kwalificatie in Imola. Max Verstappen liet zich tussen de rode vlaggen door namelijk prima zien en pakte pole. Zijn teamgenoot Sergio Perez had echter wat minder geluk en kende een pijnlijke sessie. De Mexicaan kwam niet verder dan de zevende tijd.

De tegenvallende kwalificatie zorgt er dus voor dat Perez vandaag in de sprintrace een aardige inhaalrace voor de boeg heeft. De Mexicaan is zich hier van bewust maar baalt vooral. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich overduidelijk uit: "Over het algemeen is het een teleurstellende dag maar we moeten onszelf eraan herinneren dat het weekend nog maar net is begonnen. Het lukte vandaag niet allemaal, er gingen een paar dingetjes mis. Het was belangrijk om temperatuur in de banden te krijgen en we komen niet de juiste outlap vinden. Toen kwam er weer een rode vlag."

Toch heeft de Mexicaan wel enkele positieve punten gevonden in de kwalificatie. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in voor vandaag: "Ik ben wel blij met de pace van de auto. Ik kijk uit naar morgen. Hopelijk kunnen we progressie boeken tijdens de sprint en kunnen we een goede startplek voor de race van zondag veiligstellen."