Hamilton en Wolff ruziën na afloop van kwalificatie

De kwalificatie in Imola verliep gisteren zeer teleurstellend voor het team van Mercedes. Zowel Lewis Hamilton als George Russell viel af in Q2. Het was een uniek resultaat, sinds 2012 was het namelijk niet meer voorgekomen dat er een zilverpijl ontbrak in het laatste gedeelte van de kwalificatie.

De teleurstelling droop er na afloop dan ook vanaf. Lewis Hamilton stapte voor het einde van Q2 al uit zijn auto en sjokte teleurgesteld naar zijn teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker was overduidelijk ergens zwaar gefrustreerd over, het leverde een bijzonder beeld op. Wolff liet Hamilton namelijk eventjes weten wat hij dacht.