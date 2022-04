Sainz en Ocon rijden met nieuwe krachtbron

Enkele uren geleden werkten de heren coureurs de eerste vrije training af op het circuit van Imola. De training was zeer belangrijk aangezien de kwalificatie over minder dan een half uur op de planning staat. Twee coureurs reden de training, en dus ook de kwalificatie, met een gloednieuwe motor.

Het team van Ferrari heeft namelijk de motor van Carlos Sainz te wisselen. Het is een direct gevolg van zijn uitvalbeurt in Australië, twee weken geleden. De Spanjaard schoof hier van de baan en kwam tot stilstand in de grindbak. Ferrari heeft dan ook besloten om de krachtbron uit voorzorg te wisselen. Het is zijn tweede motor van het jaar dus hij krijgt geen straf.

Ook Esteban Ocon rijdt vandaag rond met een gloednieuwe motor. De Fransman van Alpine gebruikt nu tevens een tweede krachtbron en krijgt dus ook geen straf. Volgens het Franse team is de wissel ook uit voorzorg. Waarom men geen risico wil nemen is niet bekend, Ocon finishte vooralsnog in elke race in de punten en kent een redelijk probleemloos seizoen.