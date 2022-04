Magnussen heeft zin in sprintraces: "Het wordt geweldig"

Kevin Magnussen verwacht meer actie bij sprintraces doordat de top acht punten kan scoren. In 2021 - het eerste jaar van dit format - kregen alleen de nummers 1 tot en met 3 punten.

"Ik denk dat het goed is dat ze punten hebben toegevoegd voor het eindigen als achtste en hoger, want er is een geldbonus voor punten, dus ik ga er helemaal voor en het racen wordt geweldig!", zei de Haas F1-coureur.

"Ik denk dat het interessant is, want vorig jaar was het soms wat minder spannend omdat mensen conservatiever waren omdat er niet zoveel op het spel stond. Nu er punten zijn, denk ik dat we meer intense races zullen zien, dus ik kijk er naar uit."

Magnussen begon het seizoen verbluffend met een vijfde eindklassering in Bahrein. In Saoedi-Arabië pakte de Deen opnieuw punten met een negende plaats. Vorige week in Australië kon Magnussen weinig uitrichten. De Haas-coureur vreest echter niet voor een terugval in San Marino dit weekeinde.

"Imola is een geweldig circuit, maar de karakteristieken en snelheid - bochtsnelheden en rechte stukken - maken het een meer gemiddelde baan", legt Magnussen uit. "Omdat hij van alles een beetje heeft en deze auto allround goed is, denk ik dat we het daar goed moeten kunnen doen. Ik kijk er naar uit, want het is een geweldig circuit."