'Aston Martin wil Alonso als vervanger Vettel"

Voormalig F1-teambaas Giancarlo Minardi denkt dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel met pensioen moet gaan. Het is een prikkelende opmerking na één van Vettels slechtste prestaties ooit in de Formule 1 afgelopen weekend in Melbourne.

De 74-jarige Italiaan: "Hij heeft de pech om twee Grands Prix te hebben gemist vanwege corona, maar hij moet met pensioen gaan. Hij heeft veel geld, hij heeft titels gewonnen en hij zal nooit meer F1-races winnen."

'Alonso vervanger Vettel'

Zijn opmerkingen komen te midden van speculatie dat de 34-jarige Duitser mogelijk wordt vervangen bij het worstelende Aston Martin door Fernando Alonso, die mogelijk plaats moet maken bij Alpine voor de regerend Formule 2-kampioen Oscar Piastri.

De 40-jarige Alonso zei in Melbourne dat hij zichzelf nog twee of drie jaar in de F1 ziet, maar hij zei niet specifiek dat het bij het Renault-team zal zijn. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zei tegen AS: "Ik weet niet of hij met ons bedoelde of niet, maar ik hoop het. Dit jaar rijdt hij voor ons en deze beslissingen voor de toekomst zullen in juli of augustus komen. Tot die tijd gaan we veel leren over de auto."

Bij Aston Martin was de nieuwe teambaas Mike Krack er echter snel bij om Vettel te beschermen na zijn horrorweekend in Melbourne. Hij hield vol dat er niks aan de hand is: "Alles is in orde met Seb. Het feit dat een coureur zoals hij, een viervoudig wereldkampioen, zoveel problemen heeft in een weekend, heeft weinig te maken met zijn prestaties. Het is niet normaal dat een coureur van zijn kaliber in een weekend zo vaak naast het circuit staat."

Duurt te lang

Voormalig F1-coureur Timo Glock sluit zich echter aan bij Minardi door te denken dat de Duitse coureur de kwestie van zijn toekomst bij Aston Martin uit de handen van het team kan nemen.

"Het wordt een moeilijke weg voor het hele team. Ik kan me voorstellen dat Sebastian Vettel op een gegeven moment zijn geduld zal verliezen, omdat hij heel goed weet hoe lang het duurt om deze achterstand goed te maken. We zullen moeten wachten op de volgende races om te zien hoe hij zichzelf kan motiveren - en wat hij vervolgens beslist voor zijn toekomst", vertelde Glock aan Sky Deutschland.