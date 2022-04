"Gasly ondertekent brief van Franse sporters over verkiezingen"

Formule 1-coureurs beginnen zich steeds vaker op het maatschappelijk vlak uit te spreken. Dit werd heel erg duidelijk tijdens de Saoedische Grand Prix toen de coureurs openlijk twijfelden over het doorgaan van de race na een aanslag op enkele kilometers van het circuit. Ook individueel spreken de coureurs zich steeds vaker uit.

Pierre Gasly heeft zich bijvoorbeeld nu uitgesproken over de verkiezingen in zijn thuisland Frankrijk. De AlphaTauri-coureur heeft namelijk een manifest van Franse sporters tegen een presidentskandidaat ondertekent. In Frankrijk kunnen de stemmers op 24 april naar de stembus voor de tweede stemronde van de verkiezingen. De verkiezingsstrijd gaat nog tussen zittend president Emmanuel Macron en de rechtse Marine Le Pen.

Een grote groep Franse sporters heeft in onder andere de krant Le Parisien een statement gepubliceerd waarin ze de kiezers oproepen niet op Le Pen te stemmen. De sporters verwijzen naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs ze geven aan dat deze Spelen worden geopend door de regeringsleider. Ze kunnen zich niet voorstellen dat deze tekst wordt voorgelezen door een extreemrechtse politicus en ze spreken zich uit tegen discriminatie. Ze roepen de Fransen dan ook op om op Macron te stemmen. Naast Gasly hebben ook onder andere voetballer Blaise Matuidi en wielrenner Romain Bardet de brief ondertekend.