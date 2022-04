Hamilton wil snel presteren: "Nu verbetering nodig, niet over twee races"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is op lastige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De nieuwe bolide is niet zo sterk als voorheen en de teams van Red Bull Racing en Ferrari liggen mijlenver voor. Toch is er licht aan het einde van de tunnel, in Australië waren de resultaten afgelopen weekend zeker niet slecht.

In de race en de kwalificatie stegen coureurs George Russell en Lewis Hamilton boven zichzelf uit. Russell pakte zijn allereerste podium in dienst van Mercedes en Hamilton kwam vlak achter hem als vierde over de streep. Het was een flinke opsteker maar het neemt niet weg dat de problemen nog steeds zeer aanwezig zijn.

ZOOM

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wil echter dat de wederopstanding van zijn team sneller gaat dan nu het geval is. De Brit draagt daar zelf ook zijn steentje aan bij. Tegenover Motorsport.com is Hamilton nogal duidelijk: "Er is veel werk dus we gaan veel gesprekken voeren. Ik heb de aankomende dagen veel ZOOM-vergaderingen met de bazen en sponsoren. Ik doe mijn best om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We moeten immers nogal wat verbeteren en daarbij hebben we alle mogelijk hulp nodig. We moeten hongerig blijven en elk moment optimaal gebruiken."

Op de huid

Hamilton zelf is overduidelijk weer hongerig naar succes. De Brit wil dan ook dat alles weer snel zo goed mogelijk gaat draaien zoals voorheen. Hij bemoeit zich met alle takken van zijn ploeg. Hamilton: "Ik zit zelf de mensen in de windtunnel en de mensen van de aerodynamica echt op de huid. Ik kijk echt naar elk gebied. We hebben nu verbetering nodig, niet over twee of drie races. We moeten ervoor zorgen dat we hard bezig zijn en daar energie van krijgen."