Video: Norris zingt voor engineer over de boordradio

Lando Norris start de race morgen vanaf de vierde plaats. Het was een prima prestatie voor de populaire Brit die dit seizoen vooralsnog vooral veel moeite had met zijn McLaren. De stemming was na afloop dan ook opperbest bij de Brit, zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en het team.

Na afloop van de kwalificatie waren Norris en zijn engineer twee tevreden mannen. Norris dacht ook eventjes aan zijn man aan de pitmuur. Zijn engineer was namelijk gisteren jarig en de sympathieke Norris besloot even een liedje voor hem te zingen tijdens zijn out lap.